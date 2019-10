Biella si tinge di rosa per la prevenzione del tumore al seno FOTOGALLERY

Il centro di Biella si tinge di rosa con Lilt. Sabato 5 ottobre 200 persone sono partite da Piazza Duomo con un nastro rosa lungo circa un chilometro e hanno percorso tutta via Italia e via Lamarmora fino a raggiungere Spazio Lilt in via Ivrea. L'iniziativa, organizzata dall'associazione per ricordare a tutte le donne che attraverso corretti stili di vita è possibile prevenire l’insorgenza di tumori, rientrava nel programma della campagna di informazione e sensibilizzazione che, come ogni anno, vede LILT Biella in prima fila per la tutela delle donne.

Il messaggio è chiaro: per sconfiggere il tumore al seno è necessario unirsi, fare rete, partecipare. E il "Percorso Rosa" ha voluto rappresentare proprio questo: un'occasione per stare insieme e, insieme, lottare contro il tumore tramite la prevenzione. Presenti all'iniziativa l'assessore del comune di Biella Barbara Greggio e le associazioni sportive Run Out Climbing School, In Sport SRL SSD, APD Pietro Micca, oltre alle squadre Basket Femminile Biellese, Volley Virtus Biella e Biella Rugby Femminile.