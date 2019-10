La casa ideale per grandi e bambini, incontro con Annalisa Perino

Lo specchio del bagno? Sopra il bidet, perché ci si possano guardare davvero tutti. E i giocattoli non devono invadere il salotto 24 ore al giorno. Sono questi alcuni dei piccoli consigli pratici che fanno parte della costruzione di una casa ideale anche quando in famiglia arriva un bambino. A dispensarli, nell'incontro per le famiglie in programma domenica 13 ottobre a Casa Zegna a Trivero-Valdilana, sarà Annalisa Perino: pedagogista montessoriana, formatrice, è anche autrice di saggi sui temi dell'educazione.

Uno di questi s'intitola “Qui abita un bambino”, edito da Uppa. «E sarà il punto di partenza per il nostro pomeriggio insieme» spiega. «Cominceremo sfatando un mito: la casa non deve essere a misura di bambino, ma a misura di tutti. E proseguiremo seguendo i principi di Maria Montessori». Accanto ai suggerimenti pratici, si parlerà anche delle dinamiche di relazione e di comunicazione: «Nel libro» racconta Annalisa Perino «ho descritto i problemi e le soluzioni in quattro famiglie immaginarie».

Ma ci sono temi che riguardano davvero tutti, anche “sensibili”, dal cibo al sonno, con l'eterno dilemma se far dormire i bambini nella stessa stanza dei genitori oppure no: «Spero che ci sia un po' di dibattito, anche su questi argomenti che magari mettono in discussione abitudini consolidate e vecchie credenze. Ma vorrei far capire che una casa che rispetta le esigenze di tutta la famiglia può anche essere una bella casa». L'incontro è intitolato “Spazi e attività Montessori: per favorire l'autonomia nella casa ogni giorno” e fa parte del calendario di Community School, il progetto territoriale selezionato e finanziato da Con i bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile.

S'inizia alle 15,30 e sarà uno degli appuntamenti legati alle giornate Fai d'autunno oltre che all'ultimo weekend della mostra “Padre e figlio”, che chiude i battenti proprio domenica. Come è accaduto anche nei precedenti incroci tra il progetto Community School e l'evento dedicato a Michelangelo Pistoletto e al padre Ettore, in parallelo all'attività per i genitori ci sarà uno spazio apposta per i bambini con il laboratorio “Costruiamo il paesaggio”, a sua volta di ispirazione montessoriana. Casa Zegna è in via Marconi 23 a Trivero-Valdilana.

Per informazioni su incontro e laboratorio, basta contattare lo 015.7591464 o scrivere a casazegna@zegna.org.