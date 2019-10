Giusy e Francy: due tigrotte di 7 mesi aspettano una nuova famiglia

Giusy e Francy sono due gattine, due sorelline di 7 mesi circa. Sono state trovate per strada una vicina all'altra, terrorizzate a tal punto da lasciarsi prendere senza avere il coraggio di muovere un pelo. Da un po' di tempo sono in stallo da una brava volontaria che le ha curate e rimesse in sesto.

In questa situazione accogliente stanno emergendo le loro personalità: Giusy, la tigrata, è una micia molto socievole che ti viene incontro quando ti vede e attacca il suo motorino di fusa. E' molto bella, affettuosa e coccolona.

Francy, la bianca e grigia, è un po' più piccola e piano piano si sta riprendendo, è più timida ma incoraggiata dalla sorellina e soprattutto dalla volontaria sta cominciando a esplorare e a comunicare.

Saranno affidate vaccinate e sterilizzate. Fiv e Felv negative.

Per ora si predilige un'adozione di coppia ma non si esclude anche la possibilità di adozioni singole. Una famiglia affettuosa e disposta a rimanere in contatto con le volontarie: questa sarebbe la situazione ideale.

Per maggiori informazioni chiamare Paola 348 8736157 oppure Emanuela 3403926065, Gruppo Volontarie Biellesi.