Riceviamo e pubblichiamo:

“All'altezza del numero 35 di via Trento è quasi sempre così. Possibile che non si possa fare qualcosa per beccare questi maleducati sporcaccioni? Molto spesso poi i cani rompono i sacchetti e l'immondizia si sparge sul marciapiede. Tutti conoscete la zona, è vicina all'oratorio e alle scuole, quindi passano i bambini. Grazie per l'attenzione”.