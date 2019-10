Virtus Biella si aggiudica il Torneo federale di Acqui Terme

La Virtus Biella griffata anche quest'anno Prochimica Novarese, si è aggiudicata l'edizione 2019 del Trofeo Valnegri Superservice battendo in finale l'Olympia Genova 2-1. Terzo gradino del podio per le padrone di casa di Acqui Terme. Ma non è tutto: Federica Baratella ha vinto il premio individuale come miglior Libero del torneo. E dire che venerdì era in forse causa un attacco febbrile e sabato, nonostante il malessere, non si è tirata indietro. Per lei secondo premio in due anni. Come abbiamo sottolineato dopo Genova, si tratta di volley "estivo" essendo ancora tutte le squadre in fase di preparazione.

Ma il risultato finale rimane scritto negli annali del Torneo di Acqui Terme e la vittoria nel cuore di giocatrici e club. Per questo per tutti i tifosi virtussini è un sabato 5 ottobre spettacolare, di passione pura, in attesa del 12 ottobre, quando al PalaSarselli, si avrà modo di vedere, sul parquet di Chiavazza, la prima squadra impegnata in un incontro con un'altra formazione nerofucsia, antipasto della Presentazione Ufficiale di tutte le squadre.

Le parole del Ds Franco Vecco Garda. "Una bella giornata durante la quale si è giocato tanto. Sensazioni? Positive anche perche abbiamo giocato senza Mariottini, al suo posto Vittoria Graziola (classe 2003) aggregata la prima squadra. Clara Venco è stata il primo palleggio ma Graziola devo dire che ha fatto più del suo. Coach Venco oggi, al di là del risultato, le vittorie le portiamo a casa sempre volentieri, ha fatto un lungo turnover e le ragazze hanno giocato quasi tutte. Ha avuto modo di provare situazioni diverse con buone indicazioni. Brava Fede Baratella che ha giocato con la febbre, ha tenuto duro ed addirittura è stata premiata come miglior libero".

Il commento di Federica Baratella. "E' andata abbastanza bene, nel finale eravamo leggermente stanche ma tutto sommato, secono me, abbiamo giocato abbastanza bene. A livello generale dobbiamo ancora oliare qualche meccanismo e alcune sicurezze ma abbiamo ancora due settimane prima dell'inizio del campionato. Nel mezzo un nuovo allenamento congiunto che ci servirà ancora per entrare nel clima giusto".

I risultati.

Girone eliminatorio: Prochimica Virtus Biella-Olympia Genova 2-0 (28-26, 25-23)

Semifinale: Prochimica Virtus Biella-L'Alba 2-0 (25-19, 26-24)

Finalissima: Prochimica Virtus Biella Olympia Genova 2-1 (15-25, 26-24, 15-7).

Classifica Finale: 1^ Prochimica Virtus Biella, 2^Olympia Genova, 3^Acqui Terme, 4^L'Alba Volley, 5^Parella Torino.

Al Torneo ha giocato anche Picco Lecco ma per problematiche di federazione i risultati degli incontri disputati, tra i quali anche quello contro la Virtus Biella, non sono stati omologati.