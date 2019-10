Tonfi esterni per Città di Cossato e Vigliano

Giornata nera in Promozione. Sia il Città di Cossato sia il Vigliano escono a mani vuote dalle rispettive sfide esterne: i blues vengono superati 2 a 1 dal Bianzé rimanendo al quinto posto in classifica mentre i giallorossi si infrangono sul muro della Dufour Varallo (1-0).

Risultati del 5° turno

Bianzé vs Città di Cossato 2-1

Bulè Bellinzago vs Piedimulera 1-1

Dormelletto vs Omegna 1-1

Dufour Varallo vs Vigliano 1-0

Santhià vs Vogogna 3-2

Sizzano vs Briga 1-3

Sparta Novara vs Juve Domo 3-2

Valduggia vs Arona 4-0

Classifica

Omegna 13

Dufour Varallo 11

Vigliano e Sizzano 10

Città di Cossato 9

Valduggia, Juve Domo, Piedimulera, Santhià e Briga 7

Bulè Bellinzago e Sparta Novara 6

Dormelletto 5

Bianzé 4

Arona 2

Vogogna 0