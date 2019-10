Successo per il Vertikal Tovo, vincono Rostan e Giovando

La terza edizione del Vertikal Tovo è andata in scena stamane; alle 9 gli atleti sono partiti dall'inizio della strada della Pissa e dopo trecento metri filanti si sono inerpicati nel ripido sentiero nella faggeta per poi uscire in località Giass Comune e continuare su pratoni e roccette fino alla cresta finale e gli ultimi metri su un muro con il gonfiabile mico a sancire la fine della fatica.

192 arrivati di cui 4 amputati a dare ancora più lustro alla competizione. A livello maschile si impone il giovane neo campione italiano di corsa in montagna under 23 Andrea Rostan in 35'37'' a una quarantina di secondi dal record. Al secondo posto lo specialista valsusino Simone Eydallin in 37'13" e a completare il podio lo scialpinista Fabio Cavallo in 38'11''. A seguire fino al decimo Nicholas Ribotto, i biellesi Massimiliano Barbero Piantino e Francesco Nicola, il sempre competitivo e campione Davide Milesi e i biellesi Giacomo Cerutti, Enzo Mersi e Gabriele Gazzetto.

In capo femminile seconda vittoria ma senza record di Chiara Giovando in 44'44''" davanti ad Elisa Arvat in 47'40" e Chiara Pino in 47'54".A completare la top five Bellotto Silvia e Chantal Vallet. Dopo gara con ristoro al Rifugio Rosazza, pranzo nei ristoranti convenzionati e premiazione per tutti i partecipanti.