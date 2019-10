Stop casalingo per il Città di Sandigliano, esulta il Masserano Brusnengo FOTO

Giornata no per il Città di Sandigliano. Termina 2 a 1 l'incontro con il Canadà che scaraventa al quinto posto la compagnia biellese. Gioisce, invece, il Masserano Brusnengo, al primo successo stagionale.

Risultati del 3° turno

Casalino vs Fara 4-2

Città di Sandigliano vs Canadà 1-2

Sangermanese vs Amatori Granozzese 1-3

Sporting Trecate vs Voluntas Novara 1-1

Piemonte Sport vs Masserano Brusnengo 1-3

Virtus Mulino Cerano vs Villanova 14-0

Classifica

Virtus Mulino Cerano, Canadà e Amatori Granozzese 9

Voluntas Novara 7

Città di Sandigliano e Masserano Brusnengo 4

Casalino e Villanova 3

Lenta, Piemonte Sport e Sporting Trecate 1

Fara e Sangermanese 0