Scherma, "stoccata" vincente per la Pietro Micca: pass Nazionale per 6 atleti

E’ iniziata in maniera brillante la stagione della sezione scherma dell’APD Pietro Micca. Alla prima Prova di Qualificazione Regionale infatti, ben 6 atleti hanno ottenuto il pass per la fase Nazionale che si terrà a Bastia Umbra il prossimo 19 e 20 ottobre. Il miglior risultato è stato ottenuto da Francesco Ferraioli, che dopo un ottimo girone eliminatorio (tutte vittorie per lui), ha chiuso la gara in 3° posizione, arrendendosi solamente al vincitore della gara, Flavio Giannotte (Marchesa Torino).

Ferraioli ha superato per l’accesso tra i primi 8 anche il compagno di allenamenti Pietro Bertazzi, che chiude la gara in 16° posizione, ottenendo comunque la qualificazione alla fase nazionale. Alla delegazione biellese, si aggiungono anche Giacomo Ortone e Tommaso Rama. Niente da fare invece per Davide Deva, Tommaso Rossetti, Giuseppe Milici e Mirko Comero. In campo femminile il migliore risultato arriva da Silvia Massarenti, che dopo aver superato alla prima eliminazione diretta l’esperta Federica Ariaudo (Pro Vercelli), si è arresa a Rebecca Daniele (Marchesa Torino) per sole due stoccate. Pass ottenuto anche per Alice Giordano.

“Nel complesso è stata una buona prova” spiega il Maestro Cinzia Sacchetti “Abbiamo ottenuto un buon numero di qualificazioni in una gara di buon livello. Questi risultati lasciano buone speranze per l’annata che sta iniziando.” A questi atleti si aggiungerà anche Vittoria Siletti, già qualificata grazie all’ottima posizione in ranking (4° atleta d’Italia in categoria). Per quest’ultima l’appuntamento sarà a Budapest il 5 ottobre per la gara a squadre di Circuito Europeo Under 17 e il 6 per l’individuale.