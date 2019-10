Punto onorevole in Coppa Piemonte per la Bonprix TeamVolley

Nella terza e ultima giornata della prima fase di Coppa Piemonte la Bonprix TeamVolley esce dal triangolare di Venaria Reale con un solo punto, accusando le due prime sconfitte stagionali. Contro le padrone di casa del Real Volley le ragazze di coach Preziosa sono state sconfitte per 3-0 (parziali a 14, 12 e 22); mentre nel secondo match disputato contro la corazzata Pizza club Novara è arrivato lo stop per 2-1 (21-25, 25-21, 25-19).

Nella prima partita contro le torinesi il tecnico delle cossatesi schiera Biassoli in palleggio opposta Loro Piana; Gualinetti e Balzano di banda, Gaito e Barbonaglia centrali, libero Cimma. Nel corso della partita spazio a Peracino per Balzano. «Non ci siamo presentati in campo – dice Preziosa -. Eravamo avanti 10-8 e poi alle prime difficoltà la squadra si è bloccata. Il secondo set ha seguito lo stesso cliché e nel terzo siamo comunque rimasti sottotono, pur avvicinandoci nel punteggio». Stessa formazione con Peracino in campo contro Novara. «Contro una delle squadre più forti dell’intero panorama regionale si è vista una netta reazione, con le ragazze capaci di giocare alla pari. Abbiamo perso, ma c’è stata partita».

Tra due settimane scatterà il campionato di serie C. «Dobbiamo lavorare a 360° - conclude Preziosa -. Ci manca soprattutto continuità, ma è normale con un gruppo quasi interamente nuovo. In questa prima fase o giochiamo tutte bene o tutte male. I set persi sono arrivati più per nostro demerito: c’è un margine di miglioramento notevole e su questi aspetti dovremo crescere». La Bonprix sosterrà un ultimo test amichevole venerdì sera a Vercelli, poi le rossoblù avranno il fine settimana libero in vista del campionato che scatterà il 19, quando a Lessona arriverà proprio Venaria, per quella che potrà essere un’immediata rivincita.

VENARIA REAL VOLLEY - BONPRIX TEAMVOLLEY 3-0

Parziali: 25-14, 25-12, 25-22

Tabellino TeamVolley: Balzano 0, Gualinetti 10, Cimma L1, Angelillo L2 n.e., Peracino 1, Zecchini 2, Barbonaglia 1, Gaito 3, Biassoli 1, Loro Piana 1, Zatta 4, Perissinotto n.e. All. Preziosa.

BONPRIX TEAMVOLLEY – PIZZA CLUB NOVARA 1-2

Parziali: 25-21, 21-25, 19-25

Tabellino TeamVolley: Balzano 3, Gualinetti 18, Cimma L1, Angelillo L2, Peracino 4, Zecchini 2, Barbonaglia 4, Gaito 1, Biassoli 0, Zatta 1, Loro Piana 4, Perissinotto 0. All. Preziosa.