Primo successo per Valdilana Biogliese, Ceversama a -3 dalla vetta FOTO

Turno più che positivo per le formazioni biellesi impegnate nel girone di Prima Categoria. Prime gioie in campionato per la Valdilana Biogliese che, con le reti di Scaccianoce e Spalla, doma la Strambinese. Sempre in trasferta, il Ceversama passa sull'ostico campo di Roasio mentre le Torri alzano bandiera bianca con la capolista.

Il Ponderano alza le braccia al cielo con l'Azeglio mentre la Chiavazzese ottiene la vittoria con Mihaila e Corniati (2-1). Infine, Danieli regala i tre punti alla Valle Cervo Andorno.

Risultati del 5° turno

Chiavazzese vs La Vischese 2-1

Junior Pontestura vs Torri Biellesi 2-0

Orizzonti United vs Stay O' Party 3-1

Ponderano vs Azeglio 1-0

Pro Roasio vs Ceversama 0-1

Strambinese vs Valdilana Biogliese 0-2

Valle Cervo Andorno vs Virtus Vercelli 1-0

La Chivasso vs Pro Palazzolo 0-0

Classifica

Junior Pontestura 13

La Vischese, Pro Palazzolo e Ceversama 10

Strambinese, Stay O' Party, Chiavazzese, Ponderano e Orizzonti United 9

Valle Cervo Andorno 7

Azeglio e Pro Roasio 5

La Chivasso 4

Valdilana Biogliese 3

Torri Biellesi 2

Virtus Vercelli 0