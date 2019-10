Doppia sconfitta in Coppa Piemonte per Gilber Gaglianico

Ultime gare in Coppa Piemonte prima del debutto in campionato. Sabato la Gilber Gaglianico ha affrontato a Montalto Dora due formazioni estremamente competitive come Finimpianti Rivarolo Volley e le padrone di case incassando due sonore sconfitte per 3 a 0.

Chi guarda, però, al bicchiere mezzo pieno è il coach biellese Stefano Toniolo: “Direi un quarto pieno. Di fronte avevamo due squadre di serie C molto attrezzate ma ho intraveduto alcuni miglioramenti. C'è da portare a casa ciò che di buono abbiamo realizzato: un buon approccio alla partita e in attacco ci siamo fatti valere. Si è intravista l'idea di poter tenere testa a queste compagini fino ad un certo punto della gara. Ma c'è ancora tanto da lavorare”.

In campo Danna era al palleggio, con Salono e Caretta centrali e la coppia Bullano- Marra in banda. Opposto Masserano. Scampoli di partita anche per Gilardi e Cavaliere.

Gilber Gaglianico vs Finimpianti Rivarolo Volley 0-3

Parziali: 17-25, 18-25, 12-25

Gilber Gaglianico vs Pallavolo Montalto Dora 0-3

Parziali: 18-25, 14-25, 19-25

Gilber Gaglianico: Danna, Bullano, Marra, Salono, Caretta, Masserano. Coach: Toniolo.