Domenica di derby in Seconda, sorridono Valle Elvo Occhieppese, Mongrando e La Cervo

Giornata di derby in Seconda Categoria. La prima a esultare è la Valle Elvo Occhieppese che supera 2 a 1 il Pollone; a seguire il Mongrando che espugna il fortino di Gaglianico e la Cervo che, davanti al proprio pubblico, conquista tre punti con il fanalino di coda Lessona. Infine, l'FC Biella brinda alla prima vittoria stagionale con il CGC Aosta.

Risultati del 4° turno

Chambave vs Valchiusella 4-5

Montjovet Champdepraz vs Valdigne Montblanc 2-0

Valle Elvo Occhieppese vs Pollone 2-1

Bajo Dora vs Aosta Calcio 4-1

CGC Aosta vs FC Biella 1-2

Gaglianico vs Mongrando 1-2

La Cervo vs Lessona 2-1

Classifica

Montjovet Champdepraz 12

Valchiusella 10

Mongrando e Bajo Dora 9

Gaglianico e La Cervo 7

CGC Aosta 6

Aosta Calcio, Pollone, FC Biella e Valle Elvo Occhieppese 4

Valdigne Montblanc 3

Chambave 1

Lessona 0