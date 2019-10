Cabrini cecchino, successo di rigore per la Biellese. Fulgor al tappetto

2° successo di fila, con 5 reti segnate e zero gol subiti. Numeri incoraggianti per la Biellese, reduce dal rotondo successo esterno con la Pro Eureka. Decisiva la doppietta (su rigore) di Cabrini. Bianconeri al sesto posto, ad una sola lunghezza dalla zona play off. Non decolla, invece, la Fulgor Valdengo: la compagnia di Mellano, infatti, incassa il 5° ko consecutivo cedendo l'onore delle armi all'Accademia Borgomanero. Nulla è ancora compromesso ma è ora di macinare punti importanti per la salvezza.

Risultati del 5° turno

Borgovercelli vs Stresa 2-1

Ro. Ce. Vs Aygreville 1-2

Borgaro Nobis vs La Pianese 3-0

Città di Baveno vs Oleggio 2-0

FR Valdengo vs Accademia Borgomanero 2-3

Pont Arnad Evanco vs Alicese Orizzonti 0-2

Pro Eureka vs La Biellese 0-2

Rivoli vs LG Trino 5-0

Classifica

Borgovercelli e Aygreville 11

Borgaro Nobis e Accademia Borgomanero 10

Città di Baveno 8

La Biellese, Stresa, Alicese Orizzonti, Pont Arnad Evanco e Ro. Ce. 7

Rivoli, Oleggio e La Pianese 5

LG Trino 4

Pro Eureka 3

FR Valdengo 0