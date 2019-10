Botalla TeamVolley cede di misura a Bellinzago e Issa novara

Nella terza giornata di Coppa Piemonte il Botalla Formaggi TeamVolley esce dalla trasferta di Bellinzago Novarese con due punti, frutto della duplice sconfitta per 2.1 patita contro l’Issa Novara (25-19, 25-20, 23-25) e il Volley Bellinzago (25-19, 25-23, 22-25).

«Nella prima gara, pur restando in partita nei primi due parziali, le avversarie mantengono sempre un margine di vantaggio che le porta a vincere nelle fasi conclusive – racconta coach Busancano -. Nella terza frazione riducendo il numero di errori e continuando ad essere aggressive in battuta ed attacco arriva la vittoria del set. Contro Bellinzago lo spartito resta invariato, le esperte e forti novaresi si aggiudicano 25-19 il primo set, rischiano spuntandola ai vantaggi nel secondo per 25-23, ma capitolano nella terza frazione con meritato 25-22 per noi. Si chiude comunque una buona giornata ed una buona Coppa Piemonte che ha dato indicazioni importanti sugli aspetti ancora da migliorare per farsi trovare pronti tra quindici giorni al via del campionato di serie D».

AGAPE IPSA NOVARA - BOTALLA TEAMVOLLEY 2-1

Parziali: 25-19, 25-20, 23-25

Tabellino Botalla: Fornasier Lisa 3, Lorenzon 2, Melotti Rebecca 13, Caratti 3, Levis 8, Bognetti 3, Corso 0, Melotti Rachele 3, Perucca 2, Fornasier Gaia 2, Ippolito L1, Azzalin L2. All. Busancano.

BOTALLA TEAMVOLLEY – VOLLEY BELLINZAGO 1-2

Parziali: 19-25, 23-25, 25-22

Tabellino Botalla: Fornasier Lisa 1, Lorenzon 2, Melotti Rebecca 13, Caratti 1, Levis 3, Bognetti 1, Corso ne, Melotti Rachele 5, Perucca 3, Fornasier Gaia 5, Ippolito L1, Azzalin L2. All. Busancano.