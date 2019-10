Biella Rugby, pollici in alto per l'ultimo test prima del campionato

Finisce bene per Biella l’ultimo test pre stagione giocato oggi a San Pietro in Cariano (Vr) contro Valpolicella Rugby. 17-19 il risultato finale che mette in evidenza quanto nulla sia stato facile per entrambe le squadre. Partono con la massima decisione i padroni di casa che al 10’ sono già in vantaggio 12-0. Al 17’ la meta in prima fase segnata da Danny Ongarello e trasformata da Evans, apre i giochi ai gialloverdi. Seguono le mete di Zorzetto (n.t.) e Panigoni con la trasformazione di Evans per il 12-19. Al 71’ chiude Valpolicella riducendo le distanze segnando una meta non trasformata.

Valpolicella milita nel campionato di Serie A come Biella Rugby e l’incontro amichevole è stato giocato in 80’ su due tempi regolamentari, ma con cambi liberi. Nel test pre stagione 2018/2019 Biella aveva superato Valpolicella 19-10. Le parole di Aldo Birchall al termine della prova: “I nostri avversari sono partiti fortissimo arrivando in pochi minuti al 12-0. Noi invece siamo partiti eccessivamente contratti. I ragazzi sentivano la tensione dell’ultimo test e proprio questo limitava, in parte, la loro capacità di esprimersi al meglio. Tutti volevano fare bene per essere messi a disposizione per la prima sfida tra due settimane, ma purtroppo spesso l’agitazione limita le capacità espressive sul campo. Ha sbloccato la situazione la meta in prima fase di Danny Ongarello. Positiva anche la prova degli avanti in mischia chiusa e in touche. C’è stato un momento in partita durante il quale abbiamo difeso molto bene, anche fisicamente e questo deve essere ricordato come un esempio dell’approccio che è necessario mantenere per tutta la gara. Giocare contro Valpolicella è sempre un test molto duro, qui vendono cara la pelle”.