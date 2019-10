Biella cade a testa alta, Torino vince al debutto 79-71

Un bel match il primo di questa stagione 2019-2020 di Legadue, che ha offerto molti spunti degni di essere raccontati: dallo stoicismo di Omogbo che, zoppicando, gioca 20 minuti di grande sacrificio, alla faccia tosta di una squadra - l’Edilnol - che si presenta a Torino per la seconda volta in stagione e dimostra di poter essere a livello dei padroni di casa. Il match ha un prima ed un dopo che ruotano attorno all’infortunio di Omogbo, dopo 11 minuti di gara il lungo Biellese poggia malamente il piede in penetrazione e cade dolorante. Resterà fuori per tutto il secondo quarto. Biella sino a quel punto aveva il vantaggio nel punteggio (21-20) e nell’inerzia avendo approcciato nel migliore dei modi il match con gli ottimi Donzelli e Polite aggressivi in attacco. Torino da lì comincia a martellare sfruttando il vantaggio di taglia, vista anche l’assenza di Barbante ed un evidente difetto di centimetri dei rossoblù. Torino riesce a mettere il naso avanti e non si volta più indietro, nonostante nel terzo quarto Bortolani prenda letteralmente fuoco mettendone 10 e riportando Biella da -8 a -3, poi Traini e la profondità di Torino ricacciano indietro Biella che non molla comunque mai, arrendendosi solo negli ultimi secondi di partita. Finisce 79-71.

Tabellino

Biella

Omogbo 11, Donzelli 13, Polite 10, Bertetti 3, Pollone , Bortolani 21, Massone 2, Saccaggi 7, Bassi ne, Blair ne, Allinei ne



Torino

Marks 14, Toscano 10, Campani 6, Traini 11, Reggiani, Diop 12, Jakimovski ne, Pinkins 7, Ianuale ne, Alibegovic 11, Cassar ne, Cappelletti 8



Pagelle

Omogbo 7 - Infortunato, produce la prestazione più convincente vista fino ad ora, è l’ultimo ad arrendersi.



Donzelli 6,5 - Parte molto bene, poi esce offensivamente dal match. Fondamentale il suo apporto in difesa.



Polite Jr 5,5 - Aggressivo all’inizio, bene in difesa, guadagna molti viaggi un lunetta (10). È però ancora troppo poco.



Bertetti 5,5 - Pochi minuti in campo una bomba al primo tiro poi un po’ di confusione in attacco.



Pollone 6 - Importante in difesa nella fase in cui l’Edilnol si ritrova senza Omogbo



Bortolani 7,5 - Il migliore in attacco, nel terzo quarto avrebbe fatto canestro con qualsiasi cosa avesse tirato, poi esagera un po’ ma già così vale un Americano.



Massone 5,5 - Ancora un po’ svagato, mette un tiro importante dal mezzo angolo ma in difesa è ancora troppo passivo.



Saccaggi 6 - Ordinato gioca un match silenzioso all’insegna dell’utilità