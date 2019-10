Basket femminile: BFB under 18, conferme dalla prima amichevole

Con un'amichevole che ha visto le ragazze del Basket Femminile Biellese confrontarsi con le pari età di Vercelli, nell'ambito della manifestazione LILT di sabato 5 ottobre, è partita la stagione anche per l'under 18. La squadra che lo scorso anno ha vinto la Coppa Piemonte non poteva che ben impressionare alla prima uscita. La vittoria di 77 a 50 contro Vercelli, squadra ancora in elaborazione ma comunque con valori più alti di quelli mostrati, non è importante per il risultato ma per ciò che si è visto in campo.

Ottima prova corale, grande intensità, tanta voglia di fare, il nuovo coach Alessandro Toso che non ha mai smesso di incitare e supportare le sue ragazze. Se sulle capacità delle ragazze che componevano l'ossatura della squadra dello scorso anno c'era ben poco da scoprire, le buone notizie sono arrivate dai volti nuovi. Si è rivista a tempo pieno in campo Elisa Gentile, non proprio un viso nuovo, ma assente tutta la stagione scorsa per un grave infortunio. Nell'anno di stop non ha perso la grinta e la voglia di lottare che l'aveva contraddistinta in precedenza. I due volti da fuori Biella, Serena Celleghin, l'anno passato tra le fila di Ivrea, e Virginia Rossi, svincolata da Borgosesia, hanno confermato le aspettative dimostrando di tenere molto bene il campo e poter diventare pedine fondamentali per coach Toso.

La lieta sorpresa è arrivata da Anna Fontanelli e Gaia D'Amico, che da solo un mese giocano a basket. Scese in campo per pochi minuti, hanno mostrato doti, grinta e, per la Fontanelli è subito arrivato il primo canestro. Soddisfazione quindi in casa Bfb, perché si vedono già i primi risultati dopo il tanto lavoro e i sacrifici fatti da tutti, in primis le ragazze, ma anche dallo staff tecnico e dalla dirigenza.