170 runners al Trail della Pianetta – Corri per Luca, vince la solidarietà FOTO

La solidarietà scende in campo a Cossato. Oggi, domenica 6 ottobre, 170 runners hanno preso parte alla 5° edizione del Trail della Pianetta – Corri per Luca, manifestazione con scopo benefico, il cui ricavato è stato devoluto totalmente alla famiglia di Luca, bambino affetto da una malattia estremamente rara che necessità di cure e continua assistenza.

La gara, non competitiva da quest'anno, si articolava su due percorsi: il lungo da 17 chilometri e il corto da 8 chilometri. Nel primo trail Enrico Alfisi ha tagliato per primo il traguardo, seguito a ruota dal duo Pelosi-Terragnolo. Nel femminile, invece, Selena Bernardi si è aggiudicata la prima posizione a discapito di Luigina Porati e Tiziana Borri.

Nel corto vittoria per Crisci Policarpo mentre Marco Sola e Wilmer Berrà completano il podio di gara. Tra le donne, svetta Samantha Ghedini su Susy Bozzalla e Aziza Tahirova. Al Gaglianico 1974, invece, è andato il trofeo in memoria di Serafino Anedda per la società più numerosa.