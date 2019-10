Oltre 800 firme contro la proposta di legge Boldrini, FdI: “La cittadinanza non si regala”

Successo enorme per la raccolta firme indetta da Fratelli d'Italia in via Italia, a Biella, contro la proposta di legge avanzata dall'ex presidente della Camera dei Deputati Laura Boldrini che prevede sia lo ius soli sia lo ius culturae.

“Oltre 800 nostri concittadini hanno firmato la nostra petizione per ribadire che la cittadinanza non si regala – spiega il segretario provinciale di FdI Davide Zappalà - ma deve quanto meno essere richiesta a seguito di un percorso di condivisione della nostra cultura, dei nostri valori, dei basilari della nostra civiltà”.