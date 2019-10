Festa della Lega provinciale, dal palco Giorgetti elogia Corradino e indica la via: “Ambiziosi e soggetti del cambiamento” FOTO

A distanza di mesi dalla fine della campagna elettorale, sono tornati nel Biellese alcuni big della politica regionale e nazionale, in occasione della festa provinciale realizzata dal Carroccio a Occhieppo Inferiore. Militanti, simpatizzanti, curiosi, cittadini e tanti giovani: tutti insieme al Polivalente per ascoltare le parole del presidente del gruppo leghista alla Camera dei Deputati, Riccardo Molinari, e del presidente della V Commissione Bilancio a Montecitorio, Claudio Borghi Aquilini.

Il primo si è soffermato sulla situazione politica attuale analizzando le tappe che hanno portato alla fine dell'esperienza del governo gialloverde e la formazione del Conte bis; spunti di riflessione di natura economica sono stati condivisi alla platea dal deputato Borghi. Un clima sereno purtroppo funestato dalle prime notizie della sparatoria mortale di Trieste, con l'uccisione di due poliziotti. Dopo alcuni minuti di silenzio e raccoglimento, applausi si sono levati in direzione delle forze dell'ordine in segno di vicinanza e rispetto. Sempre venerdì, è avvenuto il passaggio di consegne delle giovane leve, con l'addio di Alessio Ercoli dal ruolo di coordinatore provinciale di Lega Giovani Biella dopo 4 anni e mezzo: al suo posto Alessio Pasqualini, attuale consigliere comunale a Biella. “Tutti parlano di ricambio ma solo in Lega si sceglie di puntare sui giovani – confida Ercoli – Faccio un passo di lato e al congresso ci sarà la piena ufficialità”.

Sabato, invece, è stato il turno del numero due della Lega, Giancarlo Giorgetti: dal palco ha confidato di “essere rimasto piacevolmente sorpreso dalla vittoria inaspettata di Claudio Corradino. La soddisfazione è vedere un successo dove non si intravedeva una vittoria”. In seguito, non sono mancati accenni al recente passato e alla situazione internazionale del momento: “Molti ci hanno contestato il fatto di essere usciti dal governo: per noi è importante governare e operare per il bene dei cittadini. Quindi, la decisione di Salvini è stata giusta ed è comprensibile. Se non possiamo farlo non restiamo attaccati alle poltrone a prendere in giro gli elettori. Questi sono i valori che ci portano ad essere soggetti del cambiamento indicando la via. I 5 Stelle hanno tradito le idee di partenza e questo Governo, pieno di contraddizioni al suo interno, è succube di interessi esterni. Siamo gente libera con grandi ambizioni e nuove idee: se torneremo a guidare questo paese lo faremo col voto degli italiani seguendo gli interessi dei cittadini”.

Nel corso di serata, altri interventi si sono succeduti, a cominciare dal sindaco di Biella Claudio Corradino (“Il metodo Lega funziona stando i mezzo alla gente e ascoltandola”) passando ai consiglieri regionali Fabrizio Ricca, Michele Mosca (“Infrastrutture e autonomia le battaglie più importanti di questa legislatura”) e Chiara Caucino (“Sono definita scomoda ma io voglio che i bambini siano tutelati”) fino alla deputata Cristina Patelli che, dopo aver contestato i neo ministri all'Istruzione Lorenzo Fioramonti (“Il crocifisso deve rimanere nelle scuole”) e ai Beni Culturali Dario Franceschini, si è concentrata sul futuro del sistema scolastico.