Carlotta Grisorio nuova referente de "La commissione delle donne democratiche"

Carlotta Grisorio è la nuova referente del "La commissione delle donne democratiche", ha preso il testimone da Rita De Lima segretaria provinciale Pd. "Anche a Biella 'La conferenza delle donne democratiche', prevista dallo statuto del PD, uno spazio autonomo, di condivisione, discussione, confronto aperto anche alle non iscritte al partito e pensato come strumento per dare battaglia su tematiche sociali, culturali ed economiche non più prorogabili. Referente storica della conferenza delle donne è Rita De Lima che non ha mai interrotto l'attività del gruppo e che ora cede il passo alle nuove referenti, elette alla unanimità dalla conferenza che, per il momento conta sull'apporto di 60 donne di cui alleghiamo i moduli di adesione. I moduli sono 59 in quanto uno, Patrizia Lorenzet, iscritta al circolo di Biella lo aveva già compilato e consegnato all’incontro svoltosi a Torino a fine giugno. Segnaliamo che all’interno del nostro gruppo c’è anche la presenza di un uomo che lavora con noi a pieno titolo e che fa parte del movimento LGBT Biellese. Link ai moduli di adesione della provincia di Biella:

https://drive.google.com/open?id=1ihEcK3GmTh6YTpNOpCM9fHJ-Mc65HKzq"

Come anticipato "la nuova Referente è Carlotta Grisorio, insegnante, psicologa, consigliera di parità; la vice presidente Alessandra Musicò referente per la casa rifugio delle donne vittime di violenza e facente parte integrante di molte associazioni che sul territorio lavorano per le donne. La conferenza delle donne ha carattere territoriale ma anche regionale e nazionale ed in queste settimane verranno nominate le varie referenti. A livello territoriale, la conferenza delle democratiche biellesi ha iniziato fin da luglio a lavorare con due incontri pubblici sul tema del Ddl Pillon e i minori, sulla politica delle donne. Ed è al lavoro su diversi temi quali la scuola e l'istruzione, il lavoro, la violenza di genere ma anche tematiche che sembrano ormai dimenticate e su cui scarseggia l'informazione soprattutto tra i giovani con conseguenze drammatiche quali l'hiv e le malattie sessualmente trasmissibili che vedono le donne tra le più colpite.

Gli incontri sono aperti a tutte e a tutti e si terranno il primo giovedì di ogni mese alle 18,30. La partecipazione è importante: più ci sono diritti riconosciuti e più il paese progredisce, più lavoriamo insieme e più saremo protagoniste del nostro futuro. Faremo incontri già calendarizzati il 25 di ottobre sul tema scuola e istruzione. Il 15 novembre sul tema femminicidio e ai primi di dicembre un convegno dedicato alla prevenzione e alla informazione sull’HIV mentre a gennaio un grande convegno sul tema lavoro declinato al femminile".