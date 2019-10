Cossato: Lezioni condivise in compagnia di 70 studenti colombiani con festa finale al Liceo FOTO

Nella prima settimana di ottobre al Liceo di Cossato, come ormai è consuetudine, ci hanno fatto compagnia per tre giorni una settantina di ragazzi colombiani provenienti dal collegio italiano Leonardo da Vinci di Bogotà.

Durante le mattinate la popolazione del liceo, già numerosa, è aumentata molto e le aule sembravano più strette del solito, ma gli studenti del liceo cossatese, hanno condiviso con piacere i propri spazi con questi nuovi amici; con loro hanno potuto scambiare opinioni approfittando dell’occasione di potersi rapportare con giovani provenienti da una cultura e un paese con abitudini e usanze diverse. Durante l'ultima mattinata passata insieme è, poi, avvenuto fra i ragazzi un ulteriore scambio. I colombiani hanno, infatti, deciso di portare dei doni ai loro coetanei con cui hanno legato in questi tre giorni, in modo che quest'ultimi possano avere sempre un oggetto che ricordi loro l'esperienza passata insieme.

Mercoledì sera si è svolta, poi, la festa del liceo; la palestra addobbata per l’occasione si è animata di musiche e balli, con lo scopo di salutare i colombiani e di augurare loro un buon proseguimento del loro viaggio che li porterà a scoprire le meraviglie delle città italiane. Li lasciamo con la speranza di rimanere in contatto con loro anche in futuro. A questo proposito alcuni ragazzi hanno lasciato il proprio contatto Instagram ai simpatici ospiti, in modo che, il loro rapporto non si interrompa dopo la loro partenza dal liceo.

Questa esperienza si conclude anche quest'anno con tristezza, ma con la consapevolezza di aver conosciuto e imparato una parte della cultura e delle usanze colombiane. Ci rivedremo l’anno prossimo.