A Sellalab un evento dedicato alla gestione e protezione dei dati in azienda

Scoprire il quadro normativo e i processi che le aziende devono affrontare per proteggere i propri dati e sfruttare la potenzialità delle informazioni digitali anche per aumentare la produttività. Sono questi i temi che verranno affrontati nel corso dell’evento organizzato da Sellalab, la piattaforma d’innovazione del Gruppo Sella rivolta a startup e imprese.

L’incontro si terrà mercoledì 9 ottobre dalle ore 18 presso la sede di Sellalab in Via Corradino Sella 10 a Biella, e ha come titolo “Dati: un patrimonio aziendale da mettere al sicuro”. Focus della serata è l’importanza di tenere protetti i dati informatici delle aziende, affrontando le novità normative e gli aspetti più importanti della gestione delle informazioni e del loro trasferimento. Si analizzeranno anche le possibili applicazioni nel settore della tecnologia blockchain e verranno definite delle best practices per non incorrere in sanzioni e problematiche future. Si studierà nello specifico la case history di Kamzan, la piattaforma cloud di scambio e condivisione documentale, che dimostrerà come è possibile utilizzare i dati aziendali per promuovere la propria attività, trasformando il sistema informativo in uno strumento di comunicazione aziendale.

Durante la serata interverranno Nicola Savino, esperto di dematerializzazione e digitalizzazione dei processi aziendali, l’avvocato Lucia Bressan, il Ceo di Kamzan Roberto Negro e Michele Tolu, presidente dei Servizi Innovativi e Tecnologici di Unione Industriale Biellese.

L’evento è gratuito e aperto a tutti, in particolare a imprenditori, professionisti e consulenti che vogliono migliorare i processi delle proprie attività grazie al digitale. Per partecipare è necessario iscriversi sul sito www.sellalab.com dove è possibile anche consultare il calendario aggiornato degli appuntamenti.