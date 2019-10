Biella Trad riapre le danze

Ricominciano le attività dell’Associazione Biella Trad, da anni impegnata nella trasmissione e nella pratica delle danze e musiche tradizionali, provenienti dai territori al di qua ed al di là delle Alpi.

L’associazione propone una serie di incontri settimanali dedicati alla scoperta o alla riscoperta di una danza o di un particolare repertorio: le serate saranno caratterizzate da un approccio coinvolgente ed inclusivo, e per quanto possibile saranno accompagnate da musica dal vivo a cura dei musicisti dell’associazione. Non è necessario partecipare in coppia; sarà necessario invece essere curiosi ed aver voglia di divertirsi e scoprire (o riscoprire) i suoni che hanno accompagnato le nostre tradizioni e non solo.

L’associazione Biella Trad aspetta amici vecchi e nuovi a partire dal 15 ottobre, a Sandigliano presso l’Oratorio Giovanni Paolo II, in via Casale, a fianco del campo sportivo. Il programma di Biella Trad prevede inoltre tre appuntamenti di festa, le cosiddette “feste da bal” in cui appassionati di lunga data, neofiti curiosi ed amici di ogni età potranno ascoltare musica dal vivo e mettere in pratica quanto appreso nei corsi. Il primo appuntamento è in cartello sabato 12 ottobre alle 21 circa, presso il teatro parrocchiale di Chiavazza, in via Firenze 3: sul palco lo storico gruppo biellese Quinta Rua.

Per informazioni di ogni tipo Biella Trad invita a consultare il sito www.biellatrad.it ; inoltre l’associazione è presente su Facebook e risponde al numero 3343927167