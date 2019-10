Un nuovo progetto culturale firmato Luca Stecchi

Nei giorni scorsi, nello studio di registrazione della Soundsistemi di Santhià, si è proceduto con la registrazione di un brano molto intenso dal titolo: “Pensieri di una madre verso il figlio morente col desiderio di non arrendersi nonostante l’evidenza della malattia. Interprete di questo brano la cantante Rosangela Scalabrino, in arte Gilda, che ha prestato la voce e il cuore per questa melodia.

Gilda vanta un palmares eccezionale. Nella sua lunga carriera artistica ha collaborato con grandi interpreti musicali: sul finire negli sessanta, all’inizio della sua carriera musicale, viene notata dalla casa discografica appena fondata da Mina, che le fa incidere diversi brani. La grande popolarità arriva nel 1975, con il brano “ La ragazza del Sud”, canzone proposta alla commissione artistica del Festival di Sanremo che giunse persino alla vittoria.

Per Luca Stecchi, un’altra grande collaborazione con interpreti musicali di grande eccellenza. Nei prossimi giorni, l’autore biellese sarà impegnato nel proseguo artistico del concorso Tour Music Festival, la giuria del Premio è presieduta dal Mogol, dove nella sezione Autori, il suo brano La “Preghiera di Bruno”, verrà recensita da Francesco Gazzè autore di artisti come Max Gazzè, che vanta collaborazioni con Francesco Renga, Nek, ecc.