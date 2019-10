Idranti aperti e estintori svuotati, vandalismo all'ex istituto alberghiero. E non è la prima volta

Atto di vandalismo stanotte alle 2,30 a Trivero nel comune di Valdilana. Ignoti sono entrati nell'ex istituto alberghiero in frazione Zegna e hanno aperto diversi idranti e svuotato gli estintori ancora presenti nella struttura ormai dismessa. Sono intervenuti i carabinieri, avvisati dall'allarme, che hanno provveduto a mettere in sicurezza i locali. Saranno gli stessi militari a cercare di arrivare ai colpevoli del danneggiamento anche avvalendosi delle telecamere di video sorveglianza della zona. Indagini in corso.

Ormai è da due anni che la struttura non ospita più gli studenti e non è la prima volta che è oggetto di danneggiamenti. Nel 2018, infatti, ignoti avevano imbrattato i muri esterni, fortunatamente con un danno non rilevante. Allora si era parlato di trasformare l'ex alberghiero in una specie di università della montagna, si erano anche cercate soluzioni di salvaguardia con l'installazione di telecamere. Ma il problema rimane legato ai soldi.

"Abbiamo stanziato il denaro necessario per una prima ristrutturazione -commenta il sindaco di Valdilana, Mario Carli-. L'impresa sta già lavorando sui primi due piani ovvero quelli che necessitavano di un intervento primario. Da una settimana è in funzione l'impianto di allarme. Sempre in questo contesto di opere verrà piazzata anche una telecamera di video sorveglianza come deterrente a possibili atti vandalici". Una volta terminata la ristrutturazione, obiettivo dell'amministrazione Carli sarà proprio programmare il futuro dello storico stabile.