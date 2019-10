Biella: accusa un malore e allerta i soccorsi FOTO

Intervento dei vigili del fuoco e dell'ambulanza del 118 intorno alle 10 di oggi, domenica 6 ottobre, in via Italia a Biella. La richiesta di aiuto probabilmente è giunta dalla stessa persona anziana, vittima del malore. I pompieri e il personale sanitario sono entrati nell'abitazione, al primo piano della via centrale cittadina. Il pensionato è stato così visitato dai medici del 118 che non dovrebbe aver ritenuto necessario il ricovero al nosocomio.