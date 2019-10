Biella, 70enne investita nel rione San Paolo mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali

Accertamenti in corso da parte dei carabinieri sull'investimento di una 70enne residente a Biella. La donna, sabato 5 ottobre alle 17,40, stava attraversando la strada cittadina sulle strisce pedonali all'incrocio tra via Trento e via Piave quando è stata investita da una Ford Focus guidata da un uomo di 30 anni anch'esso di Biella. Soccorsa dai sanitari del 118 la 70enne è stata trasportata all'ospedale di Ponderano in codice verde e in stato di coscienza per ulteriori approfondimenti.