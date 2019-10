Abbandona rifiuti nel Parco del Ticino, biellese nei guai

La Stazione Carabinieri Forestale di Borgolavezzaro, ha segnalato all’Autorità Giudiziaria un cittadino italiano, residente in provincia di Biella, per aver abbandonato rifiuti tipo “RAEE” (piccoli elettrodomestici) sotto il ponte del Ticino nel comune di Galliate, all’interno del parco naturale del Ticino.A seguito delle indagini, è stato identificato il presunto autore degli abbandoni.

Di conseguenza all’identificazione, si è anche proceduto a controllare la sua azienda di riparazione di elettrodomestici, che ha sede a Romentino. All’interno dell’azienda, sono stati ritrovati ulteriori rifiuti dello stesso tipo gestiti senza rispettare le condizioni previste dalla normativa ambientale vigente. Era, infatti, impossibile la ricostruzione della filiera di produzione e smaltimento dei rifiuti prodotti dalla stessa attività aziendale.

All’indagato veniva ulteriormente contestata violazione amministrativa per la mancata compilazione del registro di carico/scarico rifiuti.Tutti i rifiuti, sia quelli abbandonati sia quelli illecitamente detenuti e gestiti in azienda, sono stati sottoposti a sequestro. Nei prossimi giorni si procederà ad una più puntuale qualificazione e tipizzazione dei rifiuti. Comunque, dai primi accertamenti, non sembrano emergere situazioni di pericolo per la salute pubblica.

L’indagine era stata avviata a seguito di segnalazione da parte delle Guardie Ecologiche Volontarie, che avevano notato il deposito illegale di rifiuti.