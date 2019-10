A fuoco il tetto di un magazzino, a Zubiena due squadre dei vigili del fuoco FOTO

Attimi di apprensione a Zubiena per un incendio che ha colpito la porzione di tetto di un magazzino situato nei pressi di Casale Perini. L'allarme è stato lanciato nel pomeriggio odierno, intorno alle 16: sul posto si sono precipitate due squadre dei vigili del fuoco che, in poco tempo, hanno avuto la meglio sulle fiamme. La struttura è parzialmente danneggiata e al momento non si conoscono le cause del rogo. Ad occuparsi dei rilievi i carabinieri.