62enne trovato morto nel suo letto

E' stato ritrovato privo di vita, nel letto della sua camera, Walter Azzoni di 62 anni, ieri sera alle 20,30 a Ponderano in via dei Fiori. A dare l'allarme è stato il fratello che andava a trovarlo a giorni alterni. L'uomo, la cui identità non è ancora stata resa nota, era sofferente di alcune problematiche. I vigili del fuoco, intervenuti insieme ad una pattuglia della squadra volante della polizia e ai sanitari dell'ambulanza del 118, sono entrati nell'alloggio constatando purtroppo il decesso per morte naturale avvenuto già da diverse ore.