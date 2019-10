Nuovo Ford Transit Van: stessa affidabilità di sempre, meno consumi e più attenzione all’ambiente

Molto meno diffuso delle auto, il furgone ibrido è una possibile soluzione di mobilità sostenibile, soprattutto in chiave di risparmio di carburante.

Nonostante i furgoni elettrici siano i più ecologici in assoluto, con i veicoli commerciali ibridi è possibile ottenere una giusta via di mezzo, abbattendo le emissioni di CO2, circolando nelle zone a traffico limitato, ma garantendo allo stesso tempo un’autonomia adeguata in qualsiasi condizione di utilizzo. Tra i modelli migliori del 2019 c’è il Nuovo Ford Transit Van e Custom Mild Hybrid.

Il Nuovo Ford Transit Ibrido è il primo veicolo commerciale ibrido ed è più efficiente, con consumi ed emissioni ridotti grazie al supporto del motore elettrico che permette di recuperare energia ad ogni frenata.

Questo nuovo Ford Transit è pensato per il mondo del business contemporaneo. È robusto e pratico, il costo di gestione si riduce e grazie alla nuova connettività migliorerà l’efficiente degli spostamenti contribuendo a migliorare l’aria delle nostre città.

Il design si caratterizza per la presenza di una nuova griglia frontale, più alta e imponente. I parafanghi e i paraurti anteriori sono stati ridisegnati per migliorare l’aerodinamica aiutando così ad abbattere ulteriormente i consumi del veicolo in movimento.

Anche gli interni sono stati completamente ripensati e rimodellati per venire in contro sempre più alle esigenze dei clienti business. La plancia ora segue linee orizzontali che ne esaltano la spaziosità della cabina e il comfort a bordo che, unito all’utilizzo di materiali piacevoli al tatto e stoffe ultra resistenti, lo rendono il veicolo commerciale perfetto per l’utilizzo di tutti i giorni.

Pensa che i sedili prima di essere approvati hanno subito severissimi test di abrasione! Anche i motori sono nuovi e ripensati per essere più efficienti e meno inquinanti.

Infatti il nuovo Ford Transit Van è l’unico furgone del suo genere a vantare tra le diverse motorizzazioni anche tre varianti ibride 2.0 Mild Hybrid rispettivamente da 130/170/185 cavalli di potenza, con la possibilità di scegliere la trazione anteriore o posteriore.

I nuovi motori ti garantiranno una riduzione dei consumi e delle emissioni fino all’8% rispetto al modello precedente. Corrispondono all’incirca a un risparmio effettivo di 10 litri di gasolio per ogni pieno!

Ford Transit Ibrido non è solamente ecosostenibile, ma è anche tecnologicamente molto evoluto.

Per la prima volta è disponibile con FordPass Connect. Il sistema fornisce una gamma di preziosi vantaggi, compresa la rete Wi-Fi fino a 4G, che supporta fino a dieci dispositivi, gli aggiornamenti sul traffico in tempo reale inviati direttamente al navigatore satellitare di bordo e, se utilizzato insieme all’app FordPass sullo smartphone, potrai verificare di aver chiuso gli sportelli o aprirli e chiuderli da remoto. Potrai addirittura visualizzare la posizione del veicolo su una mappa, così non dovrai più preoccuparti di ricordare dove l’hai parcheggiato se ti trovi in un posto che non conosci.

Perché scegliere un furgone ibrido?

Il vantaggio di poter circolare liberamente nei centri storici e nelle ZTL urbane è indiscutibile, alcune regioni italiane ne incentivano l’uso con agevolazioni fiscali ed ecobonus.

Ford ha deciso di equipaggiare la sua flotta di veicoli commerciali (le soluzioni ibride per ora sono già disponibili su Transit Van e Transit Custom) con una soluzione Mild Hybrid.

Il piccolo innovativo motore elettrico funziona insieme al motore tradizionale per ridurre il consumo di carburante e ti consentirà di massimizzare l’efficienza dei tuoi spostamenti abbattendo anche i costi della mobilità della tua azienda. Il nuovo sistema abbinato ad una batteria da 48 v e 10 ampere di potenza recupera l’energia cinetica durante le fasi di decelerazione e frenata, trasformandola in energia elettrica pronta all’uso.

L’energia così generata, in fase di accelerazione o di ripartenza, fornirà una potenza aggiuntiva di 15 cv a quella generata dal motore tradizionale migliorando non solo i consumi, ma anche le prestazioni del motore e di conseguenza diminuendo i costi di gestione.

E poi contribuirai anche ad aiutare il nostro pianeta!

Vorresti scoprirlo nel dettaglio e provare la sua nuova motorizzane ibrida?

Maurizio Monteleone e Matteo Biolcati ti aspettano nello showroom Ford Nuova Assauto a Gaglianico, in via Cavour 75/77, 13894, in provincia di Biella.

Lo showroom è facilmente accessibile anche dalle città più vicine come Torino, Novara, Vercelli e Milano.

Scopri la mobilità del futuro Ford!