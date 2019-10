Una Super Valsessera: le associazioni hanno trovato i soldi per Davide

“Dopo mesi di lavoro e dedizione possiamo dirlo: Davide avrà la sua auto speciale. E non solo”, questo il commento di un soddisfatto Paolo Chioso, presidente dell’Auser Valsessera, capofila di questa iniziativa solidale per aiutare Davide.

Davide vive a Portula e da settembre ha iniziato la I media. È affetto da tetraparesi spastica. Il pulmino della scuola non è idoneo per caricare lui e la sua carrozzina speciale, per questo la mamma lo porta tutti i giorni a scuola e quando non riesce lei ci pensano i volontari dell’Auser. La macchina della famiglia di Davide non era più in grado di sostenere tanti viaggi, per questo serviva un aiuto. Le associazioni della Valsessera hanno risposto alla chiamata: tutte.

Durante i mesi passati sono state organizzate feste, spettacoli ed eventi per raccogliere i fondi necessari a sostituire il mezzo. Gli organizzatori di tanti appuntamenti fissi dei paesi valsesserini hanno donato quello che potevano per la causa. Tutti hanno dato una mano.

Adesso, dopo 4 mesi intensi e aver tirato le somme, il risultato è sorprendente: “Siamo a 32 mila euro, ma mancano ancora un paio di versamenti – commenta Paolo Chioso – . Penso che raggiungeremo i 35mila euro”.

Così Davide non riceverà solo la macchina, ma anche un seggiolone e un montascale per la sua casa a due piani. “Un sogno che la Valsessera, unita, è riuscita a realizzare. Siamo entusiasti e non vediamo l’ora di consegnare tutto a Davide e alla sua famiglia. Organizzeremo presto una serata per festeggiare questa piccola, grande vittoria”.