Arriva l’Esposizione Ornitologica Biellese, oltre 450 categorie di volatili a Mongrando

Quest’anno l’Esposizione Ornitologica Biellese giunge alla sua 62^ edizione. Un appuntamento importante per l’ornitologia sia locale che regionale che si svolgerà a Mongrando sabato 12 (dalle 9 alle 18) e domenica 13 ottobre (dalle 9 alle 17) presso il Bocciodromo sito a lato del Polivalente in via Giovanni Enrico 3. La manifestazione offre la possibilità e consente a tutti, dai più esperti, agli appassionati, ai semplici curiosi di approfondire questa scienza, di confrontare e scambiare opinioni e vissuti.

La passione degli espositori offre la possibilità di ammirare e poter scoprire da vicino degli animali dalla bellezza straordinaria, che con i loro colori ed il loro canto portano gioia e rallegrano le giornate. “L’ornitologia è qualcosa di più di un semplice hobby – spiegano gli organizzatori - La cura che viene prestata quotidianamente verso questi splendidi animali e per il loro allevamento e sviluppo si traduce anche in una tutela dell’ambiente dove questi sono inseriti. Proteggere la natura e il territorio è un dovere di tutti. Lo dobbiamo a noi stessi, ma anche per preservare il futuro di questi splendidi esemplari”.

Visitando l’Esposizione sarà possibile vedere numerosi uccelli suddivisi in moltissime categorie, in particolare: 31 categorie di canarini di colore lipocromici; 183 categorie di canarini di colore melaninici; 32 categorie di canarini di forma e posizione arricciati; 48 categorie di canarini di forma e posizione lisci; 43 categorie di esotici; 54 categorie di indigeni, fringillidi esotici e ibridi; 15 categorie di ondulati di forma e posizione (cocorite); 27 categorie di ondulati di colore (cocorite); 41 categorie di psittacidi (pappagalli).

Per informazioni tel. 3891649578.