Lilt sponsor etico del Biella Rugby femminile. Presentata la maglia FOTOGALLERY

È stata presentata oggi, sabato 5 ottobre la nuova maglia delle ragazze del Biella Rugby che debutteranno domani nel campionato di serie A. Sponsor etico che le accompagnerà sino al termine della stagione, LILT Biella con il suo messaggio di prevenzione, speranza e lotta contro il cancro.

Lealtà, rispetto, generosità, sacrificio, altruismo, i valori su cui da sempre poggia il rugby, da oggi, sposano anche il messaggio per cui la prevenzione e la diagnosi precoce salvano la vita. La presentazione della maglia ben si inserisce all'interno della Campagna LILT for Women - Nastro Rosa 2019 che LILT Biella ha lanciato per tutto il mese di ottobre e che ha come obiettivo la sensibilizzazione e l’informazione delle donne sulla prevenzione dei tumori femminili. Da più di 20 anni, del resto LILT Biella lavora a servizio delle persone e dal 2016 lo fa a Spazio LILT, il nuovo Centro Oncologico Multifunzionale di Via Ivrea 22 a Biella.

Vittorio Musso, presidente Biella Rugby Club: “Siamo molto onorati di poter riportare sulle nostre maglie il logo della LILT, riteniamo sia un modo per fare arrivare in campo, sul nostro e su tutti quelli che calcheremo, come all’interno del nostro club, l’importanza della prevenzione e della lotta contro il cancro. A due giorni di distanza dalla presentazione della maglia che vestirà in serie A la nostra squadra maschile, che riporta il logo di Biella Città Creativa per l’UNESCO, mi sento di sottolineare l’importanza che assume per il nostro club, l’essere molto vicino a questa città e ad associazioni che portano un messaggio importante per la vita e per la crescita del nostro territorio”.

"L’impegno di Biella Rugby Club nel prendersi cura a tutto tondo delle proprie giocatrici, spaziando dai valori sportivi alla cura della persona, trova in LILT Biella un solido alleato - ha commentato Mauro Valentini, Presidente di LILT Biella. Poter scendere a fianco della nuova rappresentativa su un campo prestigioso quale la serie A con la presenza del proprio logo sulla maglia, rappresenta infatti per LILT Biella un’opportunità importantissima per il messaggio di prevenzione che si prefigge. Un messaggio portato in tutta Italia e che trova nelle giocatrici di Biella Rugby le proprie ambasciatrici. Siamo entusiasti di concedere il nostro patrocinio alla compagine femminile di Biella Rugby Club, con la quale sarà di primario interesse rafforzare la collaborazione già esistente per il raggiungimento di obiettivi comuni"