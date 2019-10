Ciclismo: Il CT Davide Cassani torna a Biella per la presentazione della Gran Piemonte

Aveva inaugurato le paline della salita Biella-Oropa, incontrato gli studenti del Liceo Sportivo di Biella ed era stato ospite nella sede locale del Panathlon. Davide Cassani, il CT della Nazionale di ciclismo, farà ritorno in città lunedì 7 ottobre per la presentazione della 103esima Gran Piemonte NamedSport di ciclismo, in programma giovedì 10 ottobre. La competizione, organizzata da RCS Sport/La Gazzetta dello Sport in collaborazione con la Regione Piemonte, vedrà al via il vincitore del Giro d’Italia Richard Carapaz e il vincitore del Tour de France Egan Bernal.

Alla conferenza, che prenderà il via alle 16 nella splendida cornice di palazzo Ferrero al Piazzo, parteciperanno anche il neo assessore regionale allo Sport Fabrizio Ricca, il sindaco di Biella Claudio Corradino e il collega di Agliè, Marco Succio. Un altro ospite speciale, che insieme a Cassani parlerà della Gran Piemonte e del significato della salita di Oropa per il ciclismo italiano, è il giornalista ed editorialista Giovanni Bruno, che nel suo curriculum vanta la direzione di Rai Sport e Sky Sport.

Un'importante occasione, per appassionati e società sportive biellesi, di incontrare e conoscere da vicino il grande dirigente sportivo e commentatore televisivo, che con passione trasmetterà la sua esperienza nel mondo del ciclismo.