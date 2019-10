Foliage d’autunno, uno spettacolo imperdibile di colori e paesaggi biellesi

A ottobre l’Oasi Zegna, con la sua conformazione naturale che varia da un’altitudine tra 800 e 2.000 metri, diventa teatro di un meraviglioso spettacolo: un’esplosione di giallo, arancio, rosso, marrone, fino alle più suggestive tinte del viola. Prima che le temperature si abbassino e la luce diventi sempre meno intensa, Oasi Zegna dedica ai colori dell’autunno sei weekend guidati, alla scoperta di questo meraviglioso ed affascinante momento dell’anno.

In sinergia con Oasi Zegna e con il territorio biellese, il tour operator Biella da Vivere promuove itinerari turistici (con partenza dalla Stazione FS di Biella per chi desidera non utilizzare la propria autovettura) alla scoperta di questo affascinante territorio, votato sempre più ad un turismo consapevole e green.

5 e 6 – 12 e 13 – 19 e 20 ottobre

Bosco del Sorriso

A Bielmonte, tre weekend di passeggiate in compagnia delle guide naturalistiche esperte del territorio. Non semplici camminate, ma veri percorsi esperienziali nel Bosco del Sorriso, in Valsessera, che lascia incantati con le sue betulle, gli abeti, i faggi e i larici, ma anche per la bellezza dei suoi panorami. Uscite da due ora circa, su percorsi adatti a grandi e piccini, aperti anche agli amici a quattro zampe. Stefano Maffeo, Guida OverAlp accreditata Oasi Zegna: “Gli alberi sono intelligenti e capiscono quando sta per arrivare l’inverno. Con la discesa della temperatura, l’accorciarsi delle giornate, il variare dell’intensità luminosa, le piante dopo aver cambiato il colore delle foglie, cominciano a spogliarsi. Perché la loro chioma diventerebbe un pericolo, trattenendo la neve, appesantendosi e minacciando le branche e la stabilità del fusto”. Ritrovo: Bocchetto Sessera - Bielmonte

Orari: 10.30 e 14.30. Info: +39.015.0990725 - 349 6252576 – overalp@overalp.com

26 e 27 ottobre – 2 e 3 – 9 e 10 novembre

Brughiera

A Trivero Valdilana, tre weekend di escursioni guidate su itinerari adatti a tutti, camminando tra i boschi secolari della Brughiera, zona particolarmente ricca di castagni, che in autunno sfoggiano una tavolozza di tonalità calde del giallo, arancio e marrone. A fine escursione, sarà possibile visitare il Santuario mariano Nostra Signora della Brughiera (XV e XVII sec), fra i più importanti del Piemonte. Ritrovo: Ristorante Il Castagneto (Trivero Valdilana)

19 e 20 ottobre

Castagnea

A Castagnea di Portula, una speciale due giorni dedicata alla castagna, con degustazioni, mercatini, passeggiate nel bosco e tante curiosità tutte da scoprire, a cura dell’agriturismo Oro di Berta. Domenica 20 ottobre, la giornata sarà dedicata agli amici a quattro zampe, con un’escursione guidata dall’esperta cinofila Theodora Biganzoli. Al termine dell’uscita, “castagnata” per tutti. Info Oro di Berta: 015.756501. Info dog trekking: 340.8337640 – info.dogs@libero.it