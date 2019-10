“De gustibus: dulcis in vino”, Leo Club e Rotaract insieme per la degustazione benefica

Il Leo Club Biella e il Rotaract Club Biella, sono lieti di annunciare che venerdì 18 ottobre, a partire dalle 20, presso la sede del Circolo Sociale Biellese, si svolgerà l’evento “De gustibus: dulcis in vino”, dedicato alla degustazione di vini e distillati dell’azienda biellese Cave du Roi, che accompagneranno i singoli piatti e una carrellata di dolci. Relatore speciale della serata, il sommelier Eugenio Bigliocca che guiderà gli ospiti in un percorso gustativo, con una breve introduzione storica e tecnica per ogni vino da lui abbinato alle pietanze.

Il ricavato dell’evento sarà devoluto al progetto “L’uomo Nuovo” del Liceo G. & Q. Sella di Biella, per la realizzazione di uno spettacolo teatrale, inserito in un progetto di diffusione culturale sul territorio. Chiunque fosse interessato a partecipare all’evento o volesse maggiori informazioni al riguardo può contattare i seguenti numeri entro mercoledì 9 ottobre: Giovanni Ploner, Presidente del Leo Club Biella: 333 8471101 - Carolina Fileppo, Presidente del Rotaract Club Biella: 347 1182660