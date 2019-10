Cavaglià ricorda i suoi partigiani

"Cavaglià ricorda" è il titolo della manifestazione di domenica 6 ottobre, organizzata dall'Associazione Nazionale Partigiani Italia del paese, Gruppo Ugo Machieraldo, durante la quale interverrà Claudio Maderloni della segreteria nazionale dell'ANPI.

La giornata inizierà alle 9 con il ritrovo presso l'edificio Aquila di Via Vercellone 1, seguito, alle 9:15, dal saluto di ANPI ed autorità e dall'intervento di Nicolo, in rappresentanza dell'Istituto per la Storia della Resitenza e della Società Contemporanea Biella-Vercelli.

A seguire l'inaugurazione delle targhe commemorative in Piazza Ugo Machieraldo, e sulle vie intitolate a Mario Mainelli ed Attilio Tempia, con l'accompagnatamento della Filarmonica di Cavaglià.

La manifestazione si concluderà alle 12:30 con il pranzo all'Istituto Albeghiero del paese. Informazioni contattando Vintantonio Iacoviello (3391647481).