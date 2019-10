A Benna tornano gli “Artisti al Castello”

Domenica 6 ottobre 2019, dalle ore 14.30 alle ore 18.00, torna l’annuale appuntamento di “Artisti al Castello”, che si svolge per la terza volta nella cornice del maniero bennese, in via Conte Gianasso di Pamparato n.13. Alla manifestazione parteciperanno artisti del territorio biellese (ma non solo) che potranno esporre le loro opere all’interno del Castello di Benna.

All’invito rivolto dall’Amministrazione Comunale hanno risposto positivamente oltre 30 artisti (pittori, scultori, lavoratori del legno, ricamatrici). Il motto della manifestazione è infatti “Metti in mostra le tue opere, la tua creatività, la tua arte”.

Vista la vicinanza con la Biblioteca Civica (sita nella torre del Castello), ai partecipanti dell’edizione 2019 è stato chiesto di produrre un piccolo segnalibro da lasciare nei locali destinati alla lettura e alla consultazione dei testi. Un segnale di attenzione anche verso i più piccoli, che attraverso i progetti e i laboratori scolastici frequentano periodicamente la biblioteca comunale.

Oltre all’esposizione degli artisti ci saranno altre due importanti iniziative.

Il “PrendiLibro”: i volontari della biblioteca hanno preparato una serie di testi che verranno esposti e che potranno essere liberamente portati a casa dai visitatori. Non si tratterà quindi, come in altre occasioni, di uno scambio ma dell’occasione per portare a casa i volumi più interessanti che mancano alla propria collezione.

Il Corner LILT: in collaborazione con la LILT di Biella verrà realizzato durante la manifestazione all’interno del Castello uno spazio dedicato alla pubblicità e alla conoscenza delle iniziative promosse in difesa della salute. Ottobre in particolare è un mese “rosa”, destinato alla prevenzione del tumore al seno, ricco di appuntamenti e la priorità nei confronti dei cittadini deve essere l’informazione: troppe persone, infatti, malgrado le campagne di sensibilizzazione purtroppo ancora non comprendono a pieno l’importanza della prevenzione e dei rischi quando essa manca oppure è trascurata.