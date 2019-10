A Magnano arriva la sagra della Patata, cinque candeline per l'edizione 2019

È giunta alla quinta edizione la sagra della patata di Magnano, ospitata come in passato presso il ricetto del paese. Aprirà la festa sabato sera, 5 ottobre, la cena a base di patate locali presso la Locanda del Borgo. Oltre al solito mercato a km 0 di prodotti e produttori locali quest'anno la mattinata di domenica vedrà, nella chiesa di Santa Marta, la conferenza "La patata di Magnano diventa De.Co.".

A fare da relatori l'ex sindaco Pier Luigi Piazza, l'attuale primo cittadino Anna Grisoglio e l'agronomo Pier Luigi Perino che illustreranno i perché di questa scelta e le sue potenzialità. Chiuderà Arnaldo Cartotto, presidente del "Club di Papillon" di Biella, collaboratore di Paolo Massobrio e ottimo conoscitore di gusti, sapori e prodotti locali. A inizio e fine conferenza una lettura di alcuni brani a tema agricolo/rurale/campagnolo a cura del gruppo "Letture ad Alta Voce" di Biella.

La parte gastronomica è affidata alle sapienti mani di Nina e Michele de "La soleggiata", qui in veste di soci di Agrimagnano, che proporranno un menù a base di patate e altri prodotti locali. Accompagnamento musicale dei Fuma Folk con repertorio di musica popolare e folk. Sarà aperta per tutta la giornata nella cantina comunale del ricetto la mostra: "I libri ritrovati di Vittorio Flecchia" e "I magnanesi alla scuola di San Carlo". In mattinata alle 10,30 passeggiata guidata fino alla chiesa di San Secondo e ritorno.