Finanziamenti a fondo perduto per le Start up Innovative, aperto lo sportello del bando

Dal 25 settembre 2019 ha aperto in Regione lo sportello del bando “SC-UP”, del valore di 10 milioni di euro, un'iniziativa finanziata dal Por FESR 2014-2020 per supportare il consolidamento e la crescita delle start up innovative. Saranno sostenuti i progetti imprenditoriali con il potenziale per una rapida e significativa penetrazione del mercato, per compiere il salto dimensionale necessario a strutturarsi e a restare competitivi.