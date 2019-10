Occuparsi di una dimora storica: due generazioni a confronto

La Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, in occasione della mostra “Padre e Figlio. Ettore Pistoletto Olivero e Michelangelo Pistoletto”, promuove un calendario di incontri e iniziative di approfondimento sui temi proposti dall’esposizione che prevede interventi di personalità del mondo della cultura e dell'impresa, ma anche laboratori didattici per le scuole e una rassegna cinematografica in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema di Torino.

L’ultimo appuntamento serale di tre eventi accomunati dalla presenza di importanti personalità legate alla letteratura e alla cultura a ingresso gratuito presso Palazzo Gromo Losa a Biella, si terrà mercoledì 9 ottobre 2019 alle ore 21.00 con un dialogo tra Alessandra Castelbarco Visconti, madre, e Michelle Gosztonyi, figlia, in rappresentanza di ADSI – Associazione Dimore Storiche Italiane (ente morale riconosciuto senza fini di lucro che riunisce i titolari di dimore storiche di tutta Italia).

In linea con il tema del passaggio generazionale affrontato dalla mostra, l’appuntamento vede confrontarsi Alessandra Castelbarco Visconti (Rovereto, 1956) che gestisce la dimora e l'azienda agricola I Berroni a Racconigi (CN), e Michelle Gosztonyi (Savigliano, 1991), che sviluppa la parte grafica e la comunicazione della nuova azienda agricola Agri Berroni, sui diversi approcci che utilizzano per gestire una dimora storica e di come una può imparare dall’altra.

Gli incontri si inseriscono nell’ambito dell’ampio calendario culturale che correda la mostra Padre e Figlio. Ettore Pistoletto Olivero e Michelangelo Pistoletto, curata da Alberto Fiz e realizzata da Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Cittadellarte – Fondazione Pistoletto e Fondazione Zegna. Il percorso espositivo coinvolge tre sedi del territorio biellese - Palazzo Gromo Losa e Cittadellarte – Fondazione Pistoletto a Biella e Casa Zegna a Trivero – e pone in dialogo la produzione artistica di Michelangelo Pistoletto con quella del padre Ettore Pistoletto Olivero, alla riscoperta di un incontro tra generazioni in cui è possibile “lasciare un’eredità ai padri” (Michelangelo Pistoletto).