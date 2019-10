Dal Nord Ovest - Pick up fuori strada SP 17, arrivano i Vigili del fuoco

Intorno alle 5,50 di questa mattina, 5 ottobre, due squadre della sede centrale del Comando Vigili del Fuoco di Vercelli sono intervenute con APS ed Autogrù sulla SP 17, all'altezza dello svincolo per il comune di Prarolo, per un incidente stradale che ha coinvolto un PickUp Fiat Strada. Gli uomini del 115 hanno estratto la conducente dall'abitacolo della vettura per affidarla alle cure del 118, che l'ha trasportata all'ospedale di Vercelli. Successivamente, con l'autogrù, i Vigili del fuoco hanno rimesso in strada il veicolo. Con loro anche una pattuglia della Polizia.