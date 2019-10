Richiesto il pagamento di una tassa della camera di commercio, giovane professionista cade nel tranello

Ha ricevuto una telefonata da una donna che si è presentata come dipendente della camera di commercio. La richiesta era il pagamento di una tassa da 309 euro, a suo dire, non effettuato dalla 30enne professionista di Biella. La truffatrice è stata talmente abile e preparata sull'argomento, indicando anche un numero di conto corrente sul quale effettuare il versamento, tanto da indurre in errore la biellese che ha pagato il denaro richiesto. Qualche giorno dopo la professionista ha capito che si era trattato di una truffa e ha denunciato l'accaduto ai carabinieri. A conclusione delle indagini i militari hanno denunciato due donne, rispettivamente di 33 e 27 anni entrambe residenti a Benevento, per truffa in concorso.