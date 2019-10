Perde il controllo dell'auto e abbatte una recinzione della ditta Scaramuzzetti

Sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri le dinamiche dell'incidente di ieri alle 11 in via per Gattinara a Castelletto Cervo. Una 46enne residente in paese, alla guida di una Toyota Corolla, è uscita di strada abbattendo la recinzione della ditta Scaramuzzetti. La donna è rimasta leggermente ferita ed è stata trasportata dall'ambulanza del 118, all'ospedale di Ponderano in codice verde, per ulteriori controlli.