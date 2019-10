Due denunce in un poche ore per guida sotto l'effetto di alcol e droga

Carabinieri della stazione di Mongrando in azione la notte del 4 ottobre. Ben due denunce all'indirizzo di altrettanti biellesi sorpresi alla guida dell'auto sotto l'effetto di alcol e droga. Si tratta di un 46enne residente a Cerrione che alle 4,30 è stato fermato a Magnonevolo alla guida di una Volvo. Il test ha rilevato un valore in corpo di alcol pari a 2,16. Il 46enne è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza.

Poco prima, verso l'1 in via Ivrea a Biella, è stato controllata un'auto tipo Citroen C3 con a bordo un 28enne domiciliato a Ponderano ma residente all'estero. All'uomo è stata accertata la presenza di cannabinoidi, cocaina e metadone. Il giovane, in stato di alterazione psico fisica è stato denunciato per uso di sostanze stupefacenti.