Biella: "C'è fumo e fiamme da una mansarda. Correte subito in via Garibaldi" Accorata richiesta ai Vigili del Fuoco FOTOGALLERY

Aggiornamento delle 2.30:

Confermiamo che, fortunatamente, all'interno della mansarda non fosse presente la residente che la Polizia sta cercando di rintracciare. Pare che in questo momento la situazione sia sotto controllo e che i danni siano ingenti.

Sembrerebbe che i piani sottostanti siano agibili mentre l'alloggio incendiato oltre ad essere inagibile è stato posto sotto sequestro. I funzionari dei Vigili del Fuoco stanno effettuando una accurata ispezione.

Ore 1.30:

Poco dopo l' una di oggi, 5 ottobre, la notte biellese è stata "squarciata" dalle sirene dei Vigili del Fuoco di Biella e Cossato accorsi con diversi mezzi in via Garibaldi per spegnere le fiamme che hanno invaso una mansarda in cui abiterebbe una persona. L'allarme è stato lanciato da una vicina che ha sentito odore acre di fumo e visto le fiamme provenire dall'alloggio all'ultimo piano. Sono momenti di trepidazione per capire se all'interno ci sia ancora la donna o se l'alloggio sia vuoto.

Sul posto anche i sanitari del 118 e la Polizia, mentre i Vigili del Fuoco stanno operando all'interno dello stabile.

Seguono aggiornamenti