Mucrone Days: già 1800 presenze e domenica la Vertikal Tovo

Oltre 1800 presenze in due fine settimana e 1200 biglietti staccati dalle Funivie Oropa. Sono questi i numeri della prima parte dei Mucrone Days, giunti alla quinta edizione. Nonostante il maltempo, l’esordio del 21 settembre ha visto un centinaio di presenze per la Silent Disco al Mucrone. Il boom, il 29 settembre con la goliardica Muc Fun Race in un clima gioioso e di festa. Questa domenica (6 ottobre) è il turno della Vertikal Tovo, gara di corsa in montagna dove non è la distanza ma il dislivello a fare la differenza con una salita di mille metri in soli 2,9 chilometri.

La gara Vertikal Tovo parte da Oropa (Biella) nei pressi del Santuario di Oropa, presso il tempio Delubro dove parte la mulattiera contrassegnata D13. Il sentiero ripristinato in occasione della gara parte a un centinaio di metri dalla partenza con sigla D14 sulla destra e si inerpica fino alla vetta in 2,9km (dalla partenza). Il programma dei Mucrone Days prevede per domenica 13 ottobre la festa di chiusura della Capanna Renata, evento rinviato lo scorso 22 settembre a causa del maltempo. Il nuovo evento prevede un Pigiama-Party diurno o in alternativa ci si può presentare con un abbigliamento stravagante. Questa domenica (6 ottobre) aperti sia il Giardino Botanico (dalle 10 alle 18, visita guidata alle 15 e ingresso gratis per i clienti Funivie) sia il Geosito M. Mucrone (dalle 9 alle 12,30 e dalle 13,30 alle 17, con visite guidate e brevi escursioni in quota alle 10 e alle 14).

Per ulteriori info Vertikal Tovo - www.vertikaltovo.it Capanna Renata - Chiara (340.7636364)